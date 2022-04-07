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Факты / Украина

Под Киевом россияне замучили до смерти не менее 400 мирных жителей – Геращенко

Валентина Летяк редактор ленты
Антон Геращенко

В Буче, Гостомеле и Мотыжине Киевской области обнаружены места массовых убийств и пыток. Сейчас известно о более чем 400 жертвах, но эта цифра будет увеличиваться.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, МВД и Офису генпрокурора уже известны имена руководителей подразделений армии РФ, которые были расположены в Киевской области, и прокуроры сделают все, чтобы никто не избежал наказания за военные преступления.

Геращенко также сообщил, что в Бородянке, где начали разбирать завалы многоквартирных домов, 200 человек числятся пропавшими без вести. Вероятно, большинство из них исчезли навсегда.

– Вчера начались работы в Бородянке. Начат разбор завалов домов, разрушенных в результате ударов российской авиации. Разрушены около 10 домов, под завалами остались украинцы. Уже найдены тела четырех погибших под руинами – и это только начало, – отметил он.

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что ближайшие несколько месяцев уйдут на то, чтобы собирать данные о без вести пропавших в Киевской области.

– Уверен, что это будут тысячи и тысячи имен, — сказал он журналистам в в Бородянке.

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Фото: Ukraine Media Centre Kyiv

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