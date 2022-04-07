Під Києвом росіяни закатували до смерті щонайменше 400 мирних мешканців – Геращенко

У Бучі, Гостомелі та Мотижині Київської області виявлено місця масових вбивств та тортур. Наразі відомо про більш ніж 400 жертв, але ця цифра буде збільшуватись.

Про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, МВС та Офісу генпрокурора вже відомі імена керівників підрозділів армії РФ, які були розташовані в Київській області, і прокурори зроблять все, аби ніхто не уникнув покарання за воєнні злочини.

Геращенко також повідомив, що у Бородянці, де почали розбирати завали багатоквартирних будинків, 200 людей вважаються зниклими безвісти. Ймовірно, більшість з них зникли назавжди.

– Вчора почались роботи в місті Бородянка. Розпочато розбір завалів будинків, які зруйновані внаслідок ударів російської авіації. Зруйновано приблизно 10 будинків, під завалами залишились українці. Вже знайдені тіла чотирьох загиблих під руїнами – і це тільки початок, – наголосив він.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що найближчі кілька місяців підуть на те, щоб зібрати дані про зниклих у Київській області.

– Упевнений, що це будуть тисячі й тисячі імен, – сказав він журналістам у Бородянці.

Фото: Ukraine Media Centre Kyiv