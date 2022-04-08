В Киеве хотят переименовать пять станций метро. С этой идеей обратился начальник коммунального предприятия Киевский метрополитен Виктор Брагинский к мэру столицы Виталию Кличко.

Об инициативе Брагинский написал в Facebook, где и раскрыл детали своей идеи.

— Обратился к мэру с инициативой переименования пяти станций подземки. Наши люди прячутся на Дружбы народов, пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может, — заявил глава метрополитена.

Брагинский считает, что помимо Дружбы народов, под изменения должны попасть и другие станции — Площадь Льва Толстого, Берестейская, Минская и Героев Днепра.

По мнению руководителя столичного метро, этим будет заниматься профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью, а новые названия смогут увековечить наших героев.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля по красной ветке столичного метро поезда курсируют от станции Академгородок до станции Театральная. Синяя ветка — от Героев Днепра до Теремков. Зеленая — от станции Сырец до метро Выдубичи, а оттуда — до Красного хутора. Сейчас метрополитен обслуживает пассажиров с 7.30 до 19.00. Также подземные станции продолжают принимать людей в качестве укрытия.