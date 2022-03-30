Киевская Мадонна: фото женщины с ребенком в метро вдохновило художников по всему миру

Женщина с ребенком, скрывавшаяся от рашистских бомб в киевском метро, ​​стала символом материнской стойкости и силы. Фотография, на которой она кормит ребенка, вдохновила художников во всем мире.

27-летняя Татьяна вспоминает, что ехать из Киева с трехмесячной дочерью решили в тот же день, когда российские войска начали бомбить столицу.

На поезд билетов не было, поэтому первую ночь пришлось спать дома в коридоре. На вторую – с мужем, ребенком и собакой двинулись в укрытие – к ближайшей станции метро. Там было холодно, но уже не страшно, что что-нибудь прилетит сверху.

— У нас было одеяло – мы его просто на пол постелили и так на полу я и сидела. Ребенок проснулся, пока мы были в пути. Я как раз села его кормить.

Рядом работали журналисты венгерского издания Telex. 50-летний Андраш Фьольдеш сделал то самое фото Татьяны с младенцем.

Снимок моментально разлетелся по соцсетям и 30-летняя днепровская художница Марина сделала из него иллюстрацию.

В тот день Марина до поздней ночи создавала картину на планшете. А когда запостила – познакомилась и с автором фото, и с самими его героинями. Иллюстрацию опубликовал даже консультант ватиканского секретариата по делам коммуникаций Джеймс Мартин.

Эту иллюстрацию и еще несколько десятков по теме войны Марина выставила на специальную международную платформу. Заработанные денежные средства передает на нужды ВСУ.

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