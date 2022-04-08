У Києві хочуть перейменувати п’ять станцій метро. З цією ідеєю звернувся начальник комунального підприємства Київський метрополітен Віктор Брагінський до мера столиці Віталія Кличка.

Про ініціативу Брагінський написав у Facebook, де розкрив деталі своєї ідеї.

– Звернувся до мера з ініціативою перейменування п’яти станцій підземки. Наші люди ховаються на Дружби народів, доки ця так звана дружба народів вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та знищує нашу країну. Такого бути не може, – заявив голова метрополітену.

Брагінський вважає, що крім Дружби народів, під зміни мають потрапити й інші станції – Площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра.

На думку керівника столичного метро, ​​цим займатиметься профільна комісія з найменувань спільно з громадськістю, а нові назви зможуть увічнити наших героїв.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня червоною гілкою столичного метро поїзди курсують від станції Академмістечко до станції Театральна. Синя гілка – від Героїв Дніпра до Теремків. Зелена – від станції Сирець до метро Видубичі, а звідти – до Червоного хутора. Наразі метрополітен обслуговує пасажирів з 7.30 до 19.00. Також підземні станції продовжують приймати людей як укриття.