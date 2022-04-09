Российские СМИ опубликовали новость об ударе по вокзалу в Краматорске еще тогда, когда российские ракеты были в воздухе.

Как заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 8 апреля, таким образом, российская пропаганда пыталась обвинить Украину в совершении этого нападения.

– Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах скончались еще 12 человек. Мы потеряли пятерых детей. В больницах остаются еще десятки тяжелораненых. Это очередное военное преступление России, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности, — сказал президент Зеленский.

Президент Украины рассказал, как российские СМИ подтвердили виновность России в том, что именно они нанесли удар по Краматорску.

– Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали виновность России. Агентство “РИА Новости” опубликовало новость, что удар по Краматорску нанесен еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы всем, кто спасался с Донбасса железнодорожным транспортом, — рассказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что весь прогрессивный мир видит и осуждает то, что творит армия Российской Федерации.

– Все ведущие государства мира уже осудили российский удар по Краматорску. Мы ожидаем жесткой, глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно произойдет, — заявил Зеленский.

Президент также рассказал об усилиях, которые будут направлены на то, чтобы получить Россию на суде.

– Все силы мира будут нацелены на то, чтобы установить поминутно, кто и что делал, кто, как и какие приказы отдавал. Откуда ракеты, кто их перевозил, от кого прозвучала команда, и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна, – сказал он.

Президент Зеленский добавил, что уже обсудил это с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Жозепом Бореллем, которые ранее прибыли в Киев.

Напомним, утром 8 апреля захватчики ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска, откуда организованно курсируют эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.