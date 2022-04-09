Жесткие санкции против Российской Федерации придется вводить в любом случае, потому что зверства российской армии на украинской земле продолжатся.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 апреля.

Он рассказал, что в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— В течение дня они посетили Бучу и своими глазами увидели последствия оккупации. Увидели, сколько людей убили русские военные. Я ценю готовность Евросоюза предоставить необходимую финансовую и техническую помощь для документирования и расследования российских преступлений. Благодарен госпоже президенту Еврокомиссии за личную вовлеченность и содействие в создании совместной следственной группы для установления полной правды о совершенном российскими оккупантами и привлечении к ответственности всех виновных, — сказал президент Украины.

Он также поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку, в рамках которой было предоставлено один миллиард евро на оружие и еще €500 миллионов на оборонные нужды.

Президент Украины напомнил, что 9 апреля также провел встречу с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером. Он поблагодарил главу словацкого правительства “за беспрецедентную оборонную и другую поддержку, за теплоту словацких сердец к украинцам и украинкам”.

В рамках встречи с представителями Евросоюза Владимир Зеленский обсудил дальнейшие шаги по принуждению России к миру. Он также заявил, что имеющихся санкций недостаточно, а на Россию нужно усилить давление.

— Нужно ввести полное энергетическое эмбарго – на нефть, газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов России и позволяет руководству РФ верить в свою безнаказанность. Позволяет надеяться, что мир проигнорирует военные преступления российской армии. Мы этого не допустим. Не допустят все в мире, у кого есть смелость, как у украинцев, противостоять тирании, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что нужно полностью отключить от глобальной денежной системы русские банки.

– Не отдельные из них, а все, всю банковскую систему России. Не может быть такого, что самая большая угроза глобальной безопасности находит пути глобального богатства, — сказал он.

Президент Украины также оценил новый пакет санкций против России, о котором было объявлено накануне.

— Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на Западе до сих пор относятся к российскому государству. Мы знаем, кто постоянно пробует смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли: в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и действительно сильные санкции. А не какое-нибудь частичное ограничение российского энергетического экспорта. Не какое-нибудь частичное ограничение российского мореходства. Мы знаем всех, кто затягивает решение. Но уверен, что эти политики и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против украинцев и против свободы в Европе, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины уверен, что война России против украинского народа может завершиться нашей победой значительно быстрее, чем многие в мире думают. Условиями для этого является получение Украиной того оружия, перечень которого уже был предоставлен странам Запада.

По словам Владимира Зеленского, любое промедление с предоставлением такого оружия Украине, любые отговорки могут означать только одно: “соответствующие политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам украинцам“.

Он выразил уверенность, что победа Украины это лишь вопрос времени, потому что у нашего государства есть мощные и принципиальные друзья, которые помогают украинскому народу.