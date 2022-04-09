Жорсткі санкції проти Російської Федерації доведеться вводити у будь-якому разі, бо звірства російської армії на українській землі продовжаться.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 квітня.

Він розповів, що до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

– Протягом дня вони відвідали Бучу й на власні очі побачили наслідки окупації. Побачили, скільки людей вбили російські військові. Я ціную готовність Євросоюзу надати необхідну фінансову й технічну допомогу для документування та розслідування російських злочинів. Вдячний пані Президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами та притягнення до відповідальності всіх винних, – сказав президент України.

Він також подякував Євросоюзу за фінансову підтримку, в рамках якої було надано один мільярд євро на зброю та ще €500 мільйонів на оборонні потреби.

Президент України нагадав, що 9 квітня також провів зустріч з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером. Він подякував голові словацького уряду “за безпрецедентну оборонну та іншу підтримку, за теплоту словацьких сердець до українців і українок”.

В рамках зустрічі з представниками Євросоюзу Володимир Зеленський обговорив подальші кроки щодо примусу Росії до миру. Він також заявив, що наявних санкцій недостатньо, а на Росію потрібно посилити тиск.

– Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії та дає змогу керівництву РФ вірити у свою безкарність. Дає змогу сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії. Ми цього не допустимо. Не допустять всі у світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тиранії, – сказав президент України.

Володимир Зеленський заявив, що необхідно повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки.

– Не окремі з них, а всі, всю банківську систему Росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства, – сказав він.

Президент України також оцінив новий пакет санкцій проти Росії, про який було оголошено напередодні.

– Вважаю неправильною ту м’якість, із якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом’якшити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб нарешті у Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться запроваджувати проти Росії справді принципові та справді сильні санкції. А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства. Ми знаємо всіх, хто затягує рішення. Але впевнений, що й ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи у Європі, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України упевнений, що війна Росії проти українського народу може завершитися нашою перемогою значно швидше, ніж багато хто у світі думає. Умовами для цього є отримання Україною тієї зброї, перелік якої вже був наданий країнам Заходу.

За словами Володимира Зеленського, будь-яке зволікання з наданням такої зброї Україні, будь-які відмовки можуть означати тільки одне: “відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж нам, українцям”.

Він висловив упевненість, що перемога України це лише питання часу, бо в нашої держави є могутні та принципові друзі, які допомагають українському народу.