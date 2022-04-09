США наблюдают признаки того, что Россия стремится набрать до 60 тысяч военнослужащих, чтобы усилить свою атаку на Украину.

Об этом в комментарии CNN заявил чиновник Министерства обороны Соединенных Штатов.

По словам высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства, у США есть основания полагать, что Россия собирается набрать “до 60 тыс. военнослужащих” за счет новых призывов и мобилизации резервистов для усиления своих сил вторжения.

Как пишет издание, чиновник предупредил, что “еще предстоит выяснить”, насколько успешно Россия справится с поставленной задачей, и насколько будут натренированы эти войска, а также куда они будут направлены.

Чиновник Пентагона также заявил, что США не видели свежих подкреплений, которые были бы полностью обучены или полностью вооружены, чтобы быть способными усилить истощенные российские батальонные тактические группы.

Па данным собеседника издания, нынешние возможности России оцениваются “ниже 85% от их доступной боевой мощи”, которую Москва накопила до вторжения в Украину в феврале.

— Из оценочной боевой мощи, которая была в их распоряжении до вторжения и которую они направили против Украины с этой целью …. по нашим оценкам, они составляют от 80 до 85% от того, что у них было, — сказал сотрудник Пентагона.

По его данным, в указанной оценке учитывается целый ряд факторов, начиная от количества танков, истребителей, ракет, а также войск.

Он не стал называть конкретную цифру общего числа российских военнослужащих, погибших на сегодняшний день в ходе войны против Украины.

— Совокупность данных говорит нам о том, что их боевая мощь составляет менее 85% от той, которую они оценивали, когда начали это вторжение, — сказал чиновник.

США также считают, что российские военные не решили “свои проблемы с логистикой и обеспечением”, включая те проблемы, которые существовали за пределами Украины.

По словам сотрудника Пентагона, эти проблемы означают, что Россия вряд ли сможет усилить свои силы в восточной части Украины “с большой скоростью”.

— Мы не верим, что в целом это будет для них быстрым процессом, учитывая те потери, которые они понесли, и тот ущерб, который они понесли в плане боеготовности своих подразделений, — сказал он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по оценкам США Кремль “вероятно отказался” от попыток захватить Киев. Россия сейчас сфокусировала внимание на Востоке и на Юге Украины.