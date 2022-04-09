США спостерігають ознаки, що Росія прагне набрати до 60 тисяч військовослужбовців, щоб посилити свою атаку на Україну.

Про це у коментарі CNN заявив чиновник Міністерства оборони Сполучених Штатів.

За словами високопоставленого представника американського оборонного відомства, США мають підстави вважати, що Росія збирається набрати “до 60 тис. військовослужбовців” за рахунок нових закликів та мобілізації резервістів для посилення своїх сил вторгнення.

Як пише видання, чиновник попередив, що “ще належить з’ясувати”, наскільки успішно Росія впорається з поставленим завданням, і наскільки будуть натреновані ці війська, а також куди вони будуть направлені.

Чиновник Пентагону також заявив, що США не бачили нових підкріплень, які були б повністю навчені або повністю озброєні, щоб бути здатними посилити виснажені російські батальйонні тактичні групи.

За даними співрозмовника видання, нинішні можливості Росії оцінюються “нижче за 85% від їхньої доступної бойової потужності”, яку Москва накопичила до вторгнення в Україну в лютому.

– З оціночної бойової могутності, яка була в їхньому розпорядженні до вторгнення і яку вони направили проти України з цією метою… за нашими оцінками, вони становлять від 80 до 85% від того, що вони мали , – сказав співробітник Пентагону.

За його даними, у зазначеній оцінці враховується ціла низка факторів, починаючи від кількості танків, винищувачів, ракет, а також військ.

Він не став називати конкретну цифру загальної кількості російських військовослужбовців, які на сьогодні загинули в ході війни проти України.

– Сукупність даних говорить нам про те, що їхня бойова міць становить менше 85% від тієї, яку вони оцінювали, коли почали це вторгнення, – сказав чиновник.

США також вважають, що російські військові не вирішили “свої проблеми з логістикою та забезпеченням”, включаючи проблеми, які існували за межами України.

За словами співробітника Пентагону, ці проблеми означають, що Росія навряд чи зможе посилити свої сили у східній частині України “з великою швидкістю”.

– Ми не віримо, що загалом це буде для них швидким процесом, враховуючи ті втрати, які вони зазнали, і ту шкоду, яку вони зазнали у плані боєздатності своїх підрозділів, – сказав він.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що, за оцінками США, Кремль “ймовірно відмовився” від спроб захопити Київ. Росія зараз сфокусувала увагу на Сході та на Півдні України.