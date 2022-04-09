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Факты / Украина

В Софии Киевской представители разных церквей помолились за мир в Украине

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В Софии Киевской представители разных церквей помолились за мир в Украине

В Софийском соборе в Киеве представители разных церквей провели совместную молитву за мир в Украине.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Утренняя совместная молитва за Украину в Софии Киевской. Впервые в Софии руководители и представители разных церквей читают Отче наш для завершения войны, для справедливого мира, — отметил он.

Ткаченко рассказал, что к молитве присоединились предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, экзарх Вселенского патриарха в Украине епископ Михаил Команский, ординарий Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви в Украине епископ Виталий Кривицкий, глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Маркос Оганесян, старший епископ Украинской христианской евангельской церкви Леонид Падун.

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