Жертвоприношение кровавому идолу: религиозные деятели осудили российский геноцид в Украине

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций публично осудил военные преступления РФ на территории Украины.

В публичном заявлении ВСЦиРО, опубликованном 6 апреля, религиозные деятели призвали мир не закрывать глаза на факты геноцида украинцев, который сознательно и целенаправленно совершают российские военные.

Все преступления регулярных войск РФ в Украине члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций сравнили с “жертвоприношением своему кровавому идолу”, имея в виду диктатора Путина.

Полный текст заявления ВСЦиРО

Вся Украина и весь мир ужаснулся от многочисленных фактов тех издевательств и нечеловеческой жестокости, которые российские солдаты совершали в отношении невинных мирных людей в захваченных городах Киевской области. Месяц временной оккупации российскими войсками Бучи, Ирпеня, Гостомеля и окрестных поселков привел не только к масштабным разрушениям прекрасных вновь построенных жилых кварталов, детских площадок, больниц и других социальных учреждений, но и к тотальному уничтожению мирного населения этого региона.

В эти дни в освобожденной от российских оккупантов Буче только на одной из улиц было найдено 15 застреленных в голову людей со связанными руками. Имеются доказательства издевательств российских солдат над украинскими женщинами и даже детьми, которые после коллективных изнасилований, в том числе на глазах у родных, были расстреляны и брошены в братских могилах или просто на улице. Сотни, а возможно даже тысячи невинных украинцев за несколько недель российской оккупации были замучены и убиты.

Такой ужасный кровавый след российских оккупантов на украинские земли, как и поддержка их человеконенавистнических действий их матерями, женами и широкой общественностью в россии, является свидетельством полного искажения мировоззрения и нравственной деградации российского общества. Совершенные в Украине военные преступления и преступления против человечности являются убедительным аргументом в пользу всеобъемлющих санкций против российской экономики во всех ее секторах, а также должны наконец побудить мировых лидеров НАТО и ЕС предоставить Украине все необходимое оружие для победы над россией как государством-террористом, включая средства ПВО, самолеты-истребители, летальное наступательное оружие, танки и противокорабельные ракеты.

Весь мир должен осознать, что это не “украинский кризис”, это даже не “война россии против Украины – это война человечности, моральных ценностей, добродетели с концентрированным злом, что имеет сатанинскую фашистскую природу. Культ войны и шовинизм уже десятки лет прославляются в российском обществе, которое стало поклоняться войне, построило ей храм в Москве и с лозунгом “Можем повторить” оправдывает новые жертвоприношения своему кровавому идолу.

Теперь каждое государство во всем мире не должно промолчать! Каждое государство в мире должно признать геноцид Украинского народа во время российского вторжения в 2022 году и осудить идеологию “русского мира” как такую, что оправдывает геноцид народов и уничтожение целых государств.

Мы возносим молитвы за вечный покой всех невинных жителей Украины, убитых на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, в Харькове, Мариуполе, Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других городах, куда вторглись российские захватчики. Мы молимся за полную победу Украины над этим злом, за разгром российских оккупационных войск, свержение человеконенавистнического режима в России, прозрение и покаяние ослепленных пропагандой российских граждан.

Источник: ВСЦиРО