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Факти / Україна

У Софії Київській представники різних церков помолилися за мир в Україні

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
У Софії Київській представники різних церков помолилися за мир в Україні

У Софійському соборі у Києві представники різних церков провели спільну молитву за мир в Україні.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Вранішня спільна молитва за Україну в Софії Київській. Уперше в Софії очільники й представники різних Церков читають Отче наш задля завершення війни, задля справедливого миру, – зазначив він.

Ткаченко  розповів, що до молитви долучилися предстоятель Православної церкви України Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Михаїл Команський, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні єпископ Віталій Кривицький, глава Української єпархії Вірменської апостольської церкви єпископ Маркос Оганесян, старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун.

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