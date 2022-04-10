Буча произошла не за один день: Кулеба призвал ученых исследовать причины геноцида

Преступления российских военных в Буче и других украинских городах – результат многолетней российской пропаганды, которая разжигала ненависть и закладывала почву для этих зверств.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Буча произошла не за один день. В течение многих лет российская политическая элита и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, лелеяли российское превосходство и закладывали почву для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче, – подчеркнул диплом.

Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 10, 2022

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нужно минимум две недели для того, чтобы подсчитать точное количество погибших мирных жителей в Бучанском районе под Киевом, которых пытали российские военные.

По его словам, сначала нужно разобрать завалы и руины, после чего появится возможность установить точное количество жертв.