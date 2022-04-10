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Факты / Украина

Буча произошла не за один день: Кулеба призвал ученых исследовать причины геноцида

Валентина Летяк редактор ленты
Буча

Преступления российских военных в Буче и других украинских городах – результат многолетней российской пропаганды, которая разжигала ненависть и закладывала почву для этих зверств.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Буча произошла не за один день. В течение многих лет российская политическая элита и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, лелеяли российское превосходство и закладывали почву для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче, – подчеркнул диплом.

 

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нужно минимум две недели для того, чтобы подсчитать точное количество погибших мирных жителей в Бучанском районе под Киевом, которых пытали российские военные.

По его словам, сначала нужно разобрать завалы и руины, после чего появится возможность установить точное количество жертв.

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Фото: УНИАН

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