Буча сталася не за один день: Кулеба закликав науковців дослідити причини геноциду

Злочини російських військових у Бучі та інших українських містах – результат багаторічної російської пропаганди, яка розпалювала ненависть та закладали ґрунт для цих звірств.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російська політична еліта та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали російську перевагу та закладали ґрунт для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі, – наголосив диплома.

Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 10, 2022

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що потрібно щонайменше два тижні для того, щоб порахувати точну кількість загиблих мирних жителів у Бучанському районі під Києвом, яких катували російські військові.

За його словами, спочатку треба розібрати завали та руїни, після чого з’явиться можливість встановити точну кількість жертв.