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Факти / Україна

Буча сталася не за один день: Кулеба закликав науковців дослідити причини геноциду

Валентина Летяк редакторка стрічки
Буча

Злочини російських військових у Бучі та інших українських містах – результат багаторічної російської пропаганди, яка розпалювала ненависть та закладали ґрунт для цих звірств.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російська політична еліта та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали російську перевагу та закладали ґрунт для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі, – наголосив диплома.

 

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що потрібно щонайменше два тижні для того, щоб порахувати точну кількість загиблих мирних жителів у Бучанському районі під Києвом, яких катували російські військові.

За його словами, спочатку треба розібрати завали та руїни, після чого з’явиться можливість встановити точну кількість жертв.

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Фото: УНІАН

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