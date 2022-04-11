Активные боевые действия на Донбассе могут начаться в ближайшее время — Минобороны

РФ почти завершила подготовку к наступлению на Донбассе. Это означает, что боевые действия на территории Луганщины и Донетчины могут начаться уже в ближайшее время.

Такой информацией во время брифинга 11 апреля поделился спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. В то же время он заверил, что ВСУ готовы дать врагу достойный отпор по всем направлениям.

— По нашей информации, противник перешел в фазу завершения восстановления своих подразделений и опрокидывание их на территории Донецкой и Луганской областей. Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже в ближайшее время. В то же время, украинская армия к этому готова. Мы не можем прогнозировать, когда это произойдет, есть сообщения западных источников. В то же время, противник уже почти закончил подготовку к наступательной операции, — заявил Александр Мотузяник.

Также спикер Минобороны Украины добавил, что количество российских регулярных войск вдоль линии разграничения на Донбассе значительно увеличилось.