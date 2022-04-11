Российские войска готовятся к “массированному прорыву” на востоке Украины — экс-директор ЦРУ

Бывший директор ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус, который также руководил войной в Афганистане в 2010 году, сказал, что украинцев может ждать “настоящий бой”, поскольку российские войска готовятся к “массированному прорыву” на востоке Украины.

Maxar Technologies сделало спутниковые снимки, проанализировав которые становится понятно, что россия свезла военный конвой длиной 12 км в Украину. Он движется на юг через город Великий Бурлук на востоке Украины 8 апреля. Город расположен к востоку от Харькова.

На востоке Украины идут большие бои, сообщается о тяжелых артиллерийских обстрелах по всему региону Донбасса.