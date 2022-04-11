Активні бойові дії на Донбасі можуть розпочатися найближчим часом – Міноборони

РФ майже завершила підготовку до наступу на Донбасі. Це означає, що бойові дії на території Луганщини та Донеччини можуть розпочатися уже найближчим часом.

Такою інформацією під час брифінгу 11 квітня поділився речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Водночас він запевнив, що ЗСУ готові дати ворогу гідну відсіч на усіх напрямках.

– За нашою інформацією, противник перейшов до фази завершення відновлення своїх підрозділів та перекидання їх на території Донецької та Луганської областей. Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться на цих територіях вже десь найближчим часом. Водночас українська армія до цього готова. Ми не можемо прогнозувати, коли це станеться, є повідомлення західних джерел. Водночас супротивник уже майже закінчив підготовку до наступальної операції, – заявив Олександр Мотузяник.

Також речник Міноборони України додав, що кількість російських регулярних військ уздовж лінії розмежування на Донбасі значно збільшилася.