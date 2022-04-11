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Факты / Украина

РФ может использовать химическое оружие в Мариуполе – Денисова

Анастасия Гевко редактор ленты
РФ может использовать химическое оружие в Мариуполе – Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что представители оккупационной администрации “ДНР” уже открыто угрожают применить химическое оружие против украинских военных, обороняющихся на Азовстали в Мариуполе.

Об этом украинский омбудсмен написала на своих страницах в соцсетях в понедельник, 11 апреля.

Она отметила, что российские СМИ распространяют заявление одного из главарей так называемой “народной милиции “ДНР” Эдуарда Басурина о том, что штурмовать подземные укрепления “Азовстали” в Мариуполе нет смысла – якобы целесообразней перекрыть все выходы и использовать химическое оружие.

Денисова напомнила, что Конвенция о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожения, которое страна-оккупант ратифицировала в 1997 году, установила обязательства для всех государств никогда, ни при каких условиях не применять химическое оружие и не проводить каких-либо военных приготовлений к применению химического оружия. 

Использование химического оружия является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда, подчеркивает омбудсмен.

– Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты потенциального военного преступления РФ в Украине, – заявила она.

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Фото: УНИАН

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