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Факти / Світ

Хіматака у Маріуполі: Україна закликає ОБСЄ відреагувати на погрози РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
обсє

У понеділок, 11 квітня, представництво України у Відні закликало ОБСЄ відреагувати на загрозу РФ використовувати хімзброю проти українських захисників у Маріуполі.

– Довірені особи Росії загрожують використати російські хімічні війська проти українських захисників Маріуполя. Чи заперечуватимуть російські дипломати загрозу хімічної атаки, як це зробили щодо Точки-У та Краматорська? Зупиніть Росію, не дайте їй вчинити цей варварський злочин, – йдеться у заяві, опублікованій на офіційній сторінці представництва у Twitter.

До цього український омбудсмен Людмила Денісова також повідомила, що представники окупаційної адміністрації “ДНР” вже відкрито загрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на Азовсталі у Маріуполі.

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