Жительница украинского города Бучи, ставшего символом абсолютной аморальности и тупой жестокости российских солдат по отношению к мирному населению, рассказала журналисту The Guardian об убийстве своего племянника, сына родной сестры.

…Наталья Александрова была дома, когда трое российских солдат постучали в ее ворота. Это было 4 марта. Вместе со своим 26-летним племянником Владимиром Чередниченко и его матерью Надеждой она жила в доме №10 по улице Ивана Франко в Буче.

Солдаты потребовали показать документы и мобильные телефоны. Наталья схитрила и отдала запасную трубку, а Владимир свой настоящий мобильный, в котором были фотографии российской военной колонны, уничтоженной украинскими войсками.

Этого оказалось достаточно, чтобы отвести безоружного перепуганного парня в соседний дом №6, выкрашенный в желтый цвет. Пока его вели Наталья услышала, как племянник плакал и баюкал руку, которую, скорее всего, рашисты успели искалечить.

Позже солдаты затолкали Владимира в свой БТР, который был припаркован в яблоневом садуа. Мать принесла ему теплое пальто и туфли. Ей сказали, что отвезут ее сына в город для дальнейшего допроса и вернут через три дня.

Но новостей не было три недели. Один из россиян, которому, как выяснилось, было 18 лет, сказал Наталье, что ее племянника увезли в неактивную зону в Беларуси. Другой пожаловался, что уже две недели не ел пельменей и перебивался три дня сухпайком.

Мать Владимира Чередниченко продолжала верить, что он жив.

29 марта российские войска ушли из Киевской области, нанеся ошеломляющий удар по плану Москвы по завоеванию Украины.

Получив приказ отступать, войска хаотично откатились от улицы Ивана Франко и направились на север, обратно к белорусской границе. Они оставили после себя разбитые автомобили с буквой V. Почти все были смяты танками после пьяных покатушек. И много неподвижных тел местных жителей.

Одно из них было найдено в сыром садовом подвале на соседней улице, у подножия кирпичной лестницы. Это был Владимир Чередниченко.

Обезумевшие от пьяного угара и очевидного поражения, нелюди поставили парня на колени и выстрелили ему в голову через ухо. На нем было то самое пальто, которое отнесла ему мать.

Чуть позже выяснилось, что Владимира все это время держали, жестоко истязая, в подвале, о чем свидетельствовал окровавленный матрац.

…На улице Ивана Франко было убито около десятка человек. Среди них были братья Виктор, 64 года, и Юрий, 62 года, которые остались лежать в канаве рядом с железнодорожным полотном. Среди погибших также Сергей Гаврилюк, охранник, его шурин Роман и человек, которого не смогли опознать, потому что ему снесло половину лица.

Наталья похоронила племянника в саду за своим домом. На прошлой неделе тело было эксгумировано украинскими следователи надлежащим образом задокументировано и позже перезахоронено с панихидой и молитвами.

Другим родственникам Натальи повезло меньше. Груда из шести обгоревших тел была найдена в начале улицы Ивана Франко.

По словам местных жителей, солдаты разграбили все: нижнее белье, носки, золото, деньги, ноутбуки и шкафы для напитков. Оккупанты были ошарашены уровнем благосостояния украинцев.

Мародерствовать начали, как только прибыли в Бучу. Угоняли автомобили и потом спали в них.

…Один из жителей Бучи по имени Виктор положил в ведро несколько боевых сувениров: ящик для автоматных патронов и кусок гусеницы. Иностранном журналисту он объяснил, что это для музея Бучи, чтобы дети не забыли. И добавил: даже если бы у нас вместо оружия были только палки, мы бы все равно с ними сражались…

Фото: Генштаб ВСУ