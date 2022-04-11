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Факты / Украина

Войска РФ обстреляли Харьковщину из минометов и артиллерии: 11 человек погибли, есть раненые

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Войска РФ обстреляли Харьковщину из минометов и артиллерии: 11 человек погибли, есть раненые

За сутки российские войска нанесли около 66 ударов по Харьковщине — из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня.

Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате российских обстрелов погибли 11 гражданских людей, среди них — 7-летний ребенок. Еще 14 жителей получили ранения.

Также Синегубов добавил, что в области наблюдают активность российских летательных аппаратов для разведки. За сутки ВСУ уничтожили вражеский Орлан. Кроме того, в Харьковской области зафиксировали активное использование оккупантами мин отложенного действия.

Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому граждан просят быть осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше, по возможности спрятаться в укрытие и не пытаться самостоятельно ликвидировать взрывные предметы, а сразу звонить по телефону 101.

Самой критической точкой остается Изюмское направление. Там ведутся активные боевые действия, враг терпит значительные потери. Также сложная ситуация по Волчанскому направлению и Купянскому. Это те территории, которые сейчас временно заняли оккупанты.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

Идет эвакуация мирного населения из Лозовой и Барвенково. Из Лозовой выехали уже около 30 тыс. человек, остается еще столько же.

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Фото: ГСЧС

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