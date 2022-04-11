Мешканка українського міста Буча, що стало символом абсолютної аморальності і тупої жорстокості російських солдатів по відношенню до мирного населення, розповіла журналісту The Guardian про вбивство свого племінника, сина рідної сестри.

… Наталія Александрова була вдома, коли троє російських солдатів постукали в її ворота. Це було 4 березня. Разом зі своїм 26-річним племінником Володимиром Чередниченком та його матір’ю надією вона жила в будинку №10 по вулиці Івана Франка в Бучі.

Солдати зажадали показати документи і мобільні телефони. Наталя схитрила і віддала запасну трубку, а Володимир свій справжній мобільний, в якому були фотографії російської військової колони, знищеної українськими військами.

Цього виявилося достатньо, щоб відвести беззбройного переляканого хлопця в сусідній будинок №6, пофарбований в жовтий колір. Поки його вели Наталя почула, як племінник плакав і колисав руку, яку, швидше за все, рашисти встигли скалічити.

Пізніше солдати заштовхали Володимира в свій БТР, який був припаркований в яблуневому саду. Мати принесла йому тепле пальто і туфлі. Їй сказали, що відвезуть її сина в місто для подальшого допиту і повернуть через три дні.

Але новин не було три тижні. Один з росіян, якому, як з’ясувалося, було 18 років, сказав Наталії, що її племінника відвезли в неактивну зону в Білорусь. Інший поскаржився, що вже два тижні не їв пельменів і перебивався три дні сухпайком.

Мати Володимира Чередниченка продовжувала вірити, що він живий.

29 березня російські війська пішли з Київської області, завдавши приголомшливого удару по планам Москви щодо завоювання України.

Отримавши наказ відступати, війська хаотично відкотилися від вулиці Івана Франка і попрямували на північ, назад до білоруського кордону. Вони залишили після себе розбиті автомобілі з буквою V. Майже всі були зім’яті танками після п’яних покатушек. І багато нерухомих тіл місцевих жителів.

Одне з них було знайдено в сирому садовому підвалі на сусідній вулиці, біля підніжжя цегляних сходів. Це був Володимир Чередниченко.

Збожеволілі від п’яного чаду і очевидної поразки, нелюди поставили хлопця на коліна і вистрілили йому в голову через вухо. На ньому було те саме пальто, яке віднесла йому мати.

Трохи пізніше з’ясувалося, що Володимира весь цей час тримали, жорстоко катуючи, в підвалі, про що свідчив закривавлений матрац.

… На вулиці Івана Франка було вбито близько десятка людей. Серед них були брати Віктор, 64 роки, і Юрій, 62 роки, які залишилися лежати в канаві поруч із залізничним полотном. Серед загиблих також Сергій Гаврилюк, охоронець, його шурин Роман і людина, яку не змогли впізнати, бо їй знесло половину обличчя.

Наталя поховала племінника в саду за своїм будинком. Минулого тижня тіло було ексгумовано українськими слідчі належним чином задокументовано і пізніше перепоховано з панахидою і молитвами.

Іншим родичам Наталії пощастило менше. Купа з шести обгорілих тіл була знайдена на початку вулиці Івана Франка.

За словами місцевих жителів, солдати розграбували все: нижню білизну, шкарпетки, золото, гроші, ноутбуки і шафи для напоїв. Окупанти були ошелешені рівнем добробуту українців.

Мародерствувати почали, як тільки прибули в Бучу. Викрадали автомобілі і потім спали в них.

… Один з жителів Бучі на ім’я Віктор поклав у відро кілька бойових сувенірів: ящик для автоматних патронів і шматок гусениці. Іноземному журналісту він пояснив, що це для музею Бучі, щоб діти не забули. І додав: навіть якби у нас замість зброї були тільки палиці, ми б все одно з ними билися…

Фото: Генштаб ЗСУ