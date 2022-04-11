Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 47 день війни
Вбили Вбили
183 дитини
Поранили Поранили
>342 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 793 дорослих
Факти / Україна

РФ може використовувати хімічну зброю у Маріуполі – Денісова

Анастасія Гевко редакторка стрічки
РФ може використовувати хімічну зброю у Маріуполі – Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що представники окупаційної адміністрації “ДНР” вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на Азовсталі у Маріуполі.

Про це український омбудсмен написала на своїх сторінках у соцмережах у понеділок, 11 квітня.

Вона зазначила, що російські ЗМІ розповсюджують заяву одного з ватажків так званої “народної міліції “ДНР” Едуарда Басуріна про те, що штурмувати підземні укріплення Азовсталі у Маріуполі немає сенсу – нібито доцільніше перекрити усі виходи та використати хімічну зброю.

Денісова нагадала, що Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення, яку країна-окупант ратифікувала у 1997 році, встановила зобов’язання для всіх держав ніколи, за жодних умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових приготувань для застосування хімічної зброї.

Використання хімічної зброї є військовим злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, наголошує омбудсмен.

– Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та в експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з проханням врахувати ці факти потенційного військового злочину РФ в Україні, – заявила вона.

Читайте
Міни уповільненої дії у Харкові та вибух у Миколаєві: що відбувається на 47-му добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка