РФ може використовувати хімічну зброю у Маріуполі – Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що представники окупаційної адміністрації “ДНР” вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на Азовсталі у Маріуполі.

Про це український омбудсмен написала на своїх сторінках у соцмережах у понеділок, 11 квітня.

Вона зазначила, що російські ЗМІ розповсюджують заяву одного з ватажків так званої “народної міліції “ДНР” Едуарда Басуріна про те, що штурмувати підземні укріплення Азовсталі у Маріуполі немає сенсу – нібито доцільніше перекрити усі виходи та використати хімічну зброю.

Денісова нагадала, що Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення, яку країна-окупант ратифікувала у 1997 році, встановила зобов’язання для всіх держав ніколи, за жодних умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових приготувань для застосування хімічної зброї.

Використання хімічної зброї є військовим злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, наголошує омбудсмен.