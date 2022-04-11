Российские захватчики, которые были в Зоне отчуждения, разграбили две исследовательские лаборатории, вывезли источники ионизирующего излучения и образцы топливных материалов.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения. Так, в Чернобыле существовало две лаборатории для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ.

По их данным, оккупанты уничтожили лабораторию в Экоцентре, а также проникли в хранилище источников ионизирующего излучения, в котором хранились образцовые радиоактивные растворы и калибровочные источники.

Они украли и повредили 133 источника ионизирующего излучения активностью примерно 7 млн Беккерелей, что можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов с наличием бета-и гамма-излучений.

— Даже небольшая часть этой активности смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении с ним, — отметили в агентстве.

Сейчас местонахождение похищенных источников неизвестно. Состояние поврежденных источников установят после инвентаризации и замеров.

Также россияне уничтожили и разграбили офисы и лабораторию Института проблем безопасности АЭС. Они вывезли компьютеры, оргтехнику, разбили лабораторное оборудование и измерительные устройства.

В Госагентстве предположили, что оккупанты могли забрать образцы топлива и источники ионизирующего излучения в качестве сувениров.

Источник: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения