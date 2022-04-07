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Факты / Украина / Общество

Россияне не только рыли окопы, но и жили там: обнародовали видео из Чернобыльской зоны

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Рудий ліс

Российские оккупанты действительно рыли окопы в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне. Более того, как информирует Милитарный, россияне даже там жили.

В сети появилось видео с территории Чернобыльской зоны, еще недавно захваченной российскими войсками. Дрон зафиксировал целую сеть окопов на одном из участков чернобыльского леса.

По словам специалистов, судя по месту, где они рыли окопы, российские военные действительно получили максимально возможную дозу облучения, потому что в этой местности уровни радиации на поверхности почвы очень высоки.

Следовательно, у россиян, которые окопались в земле в Рыжем лесу и жили там, могут появиться признаки лучевой болезни.

Еще перед выходом россиян из Киевщины стало известно, что их свозят в медицинское учреждение радиационной медицины в Беларуси после пребывания на территории Чернобыльской зоны и ЧАЭС.

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Рыжий лес – это участки соснового леса в ближней зоне Чернобыльской АЭС, которые испытали острое радиационное облучение и приняли на себя наибольшую долю радиоактивной пыли в результате аварии в 1986 году.

Участки расположены к западу от станции. Название леса произошло от специфического цвета погибшей хвои.

Источник: Милитарный

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Фото: Depositphotos

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