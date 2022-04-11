Російські загарбники, які були у Зоні відчуження, розграбували дві дослідницькі лабораторії, вивезли джерела іонізуючого випромінення та зразки паливних матеріалів.

Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження. Так, у Чорнобилі існувало дві лабораторії для досліджень актуальних проблем радіаційного впливу, характеристик речовин.

За їхніми даними, окупанти знищили лабораторію в Екоцентрі, а також проникли у сховище джерел іонізуючого випромінення, в якому зберігалися зразкові радіоактивні розчини та калібрувальні джерела.

Вони викрали та пошкодили 133 джерела іонізуючого випромінювання активністю приблизно 7 млн Бекерелів, що можна порівняти зі 700 кг радіоактивних відходів із наявністю бета та гамма-випромінювань.

– Навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною при непрофесійному та неконтрольованому поводженню з ним, – зазначили в агентстві.

Наразі місцезнаходження викрадених джерел невідомо. Стан пошкоджених джерел встановлять після інвентаризації та вимірів.

Також росіяни знищили та розграбували офіси та лабораторію Інституту проблем безпеки АЕС. Вони вивезли комп’ютери, оргтехніку, розбили лабораторне обладнання та вимірювальні пристрої.

У Держагентстві припустили, що окупанти могли забрати зразки палива та джерела іонізуючого випромінювання як сувеніри.

Джерело: Державне агентство України з управління зоною відчуження