Украина потеряла до $600 млрд из-за войны: какие сферы пострадали больше всего

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры в результате войны выросли на $12,2 млрд.

По состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, уже достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн грн.

Об этом свидетельствует анализ команды KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и Центра экономической стратегии, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Трансперенси Интернешнл Украина и ГП Прозорро.Продажи.

По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Всего за 47 дней полномасштабной войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. километров дорог, 37 тыс. кв. м жилого фонда, 319 детских садов, 546 учебных заведений, 205 медучреждений, 145 заводов и предприятий.

Кроме того, в результате войны пострадали как минимум 54 административных здания, 277 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта. Также повреждены, разрушены или захвачены как минимум 74 религиозных сооружения и 62 других культурных сооружения.

Анализ прямых потерь объектов промышленности, задокументированных в публичных источниках, свидетельствует, что наибольшие убытки понесли металлургия, коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также машиностроение. По подсчетам аналитиков проекта, общая сумма прямого задокументированного ущерба промышленности по состоянию на 11 апреля достигла $6,25 млрд.

Команды проводят соответствующий анализ в рамках проекта Россия заплатит. Он фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны (разрушение жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений и т.д.) и оценке финансовой стоимости этих потерь.

В рамках проекта не оценивают общие потери экономики, включающие не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные побочные потери, которые экономика понесла в результате войны (закрытие значительного количества предприятий; потери сотнями тысяч людей домов и работы; прекращение любых инвестиций; сокращение потребительского спроса граждан и т.п.).