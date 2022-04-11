Україна втратила до $600 млрд через війну: які сфери постраждали найбільше

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури внаслідок війни зросли на $12,2 млрд.

Станом на 11 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, вже сягнула $80,4 млрд або 2,4 трлн грн.

Про це свідчить аналіз команди KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) та Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, Трансперенсі Інтернешнл Україна та ДП Прозорро.Продажі.

За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Загалом за 47 днів повномасштабної війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. кілометрів доріг, 37 тис. кв. м житлового фонду, 319 дитячих садочків, 546 закладів освіти, 205 медзакладів, 145 заводів та підприємств.

Крім того, внаслідок війни постраждали щонайменше 54 адміністративні будівлі, 277 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти. Також пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 74 релігійні споруди та 62 інших культурних споруди.

Аналіз прямих втрат об’єктів промисловості, задокументованих у публічних джерелах, свідчить, що найбільших збитків зазнали металургія, коксохімічні та нафтопереробні підприємства, а також машинобудування. За підрахунками аналітиків проєкту, загальна сума прямих задокументованих збитків промисловості станом на 11 квітня сягнула $6,25 млрд.

Команди проводять відповідний аналіз в межах проєкту Росія заплатить. Він фокусується на оцінці прямих втрат фізичної інфраструктури України внаслідок війни (руйнування житлових будинків, комунальної, дорожньої, залізничної інфраструктури; освітніх та медичних закладів тощо) та оцінці фінансової вартості цих втрат.

В межах проєкту не оцінюють загальні втрати економіки, що включають не лише прямі втрати інфраструктури, але також численні побічні втрати, яких економіка зазнала внаслідок війни (закриття значної кількості підприємств; втрати сотнями тисяч людей домівок і роботи; припинення будь-яких інвестицій; скорочення споживчого попиту громадян тощо).