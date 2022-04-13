Химатаку на Мариуполь провели с российского беспилотника – заммэра

Заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов во вторник, 12 апреля, подтвердил сброс химических веществ на город с российского беспилотника.

– Мы не можем предоставить более подробную информацию, но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло, – рассказал Орлов в комментарии ВВС.

Напомним, вечером 11 апреля полк Азов заявил о том, что российские оккупационные войска в Мариуполе сбросили из беспилотника отравляющее химическое вещество неизвестного происхождения.

Последствия отравления уточняются, в частности, у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Великобритания занимается проверкой информации о возможном применении химоружия в Мариуполе, США – выразили обеспокоенность.