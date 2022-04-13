Хіматаку на Маріуполь провели з російського безпілотника – заступник мера

Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов у вівторок, 12 квітня, підтвердив скидання хімічних речовин на місто із російського безпілотника.

– Ми не можемо надати більш детальної інформації, але ми маємо підтвердження від військових, що це сталося, – розповів Орлов у коментарі ВВС.