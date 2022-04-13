Хіматаку на Маріуполь провели з російського безпілотника – заступник мера

Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов у вівторок, 12 квітня, підтвердив скидання хімічних речовин на місто із російського безпілотника.
– Ми не можемо надати більш детальної інформації, але ми маємо підтвердження від військових, що це сталося, – розповів Орлов у коментарі ВВС.
Нагадаємо, увечері 11 квітня полк Азов заявив про те, що російські окупаційні війська в Маріуполі скинули з безпілотника отруйну хімічну речовину невідомого походження.
Наслідки отруєння уточнюються, зокрема, у постраждалих спостерігається дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром.
Велика Британія перевіряє інформацію про можливе застосування хімзброї в Маріуполі, США – висловили стурбованість.