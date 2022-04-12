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Факты / Украина

Маляр о химической атаке на Мариуполь: Есть предположение, что это фосфорные боеприпасы

Марта Бондаренко редактор ленты
Маляр о химической атаке на Мариуполь: Есть предположение, что это фосфорные боеприпасы

Украинские власти проверяют информацию о возможном применении химического оружия в Мариуполе.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны.

По ее словам, информация о применении химического оружия по состоянию на утро 12 апреля проверяется.

– По предварительным данным, есть предположение, что это фосфорные боеприпасы. Но окончательная официальная информация будет впоследствии, – сказала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что риск применения российскими военными химического оружия достаточно высок.

11 апреля полк Азов сообщил, что в Мариуполе российские оккупационные войска из применили против украинских военных и гражданских лиц химическое оружие, которое россияне сбросили с беспилотника.

США и Великобритания отреагировали на это заявление, отметив, что информацию проверяют. Также представительство Украины в Вене призвало ОБСЕ отреагировать на угрозу РФ использовать химоружие против украинских защитников в Мариуполе.

Фото: скриншот с брифинга Минобороны

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