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Факты / Украина

Зеленский подписал закон о 100% гарантий вкладов во время войны

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины №2180-IX О полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и три месяца после его завершения.

Документ возвращен с подписью президента 12 апреля, об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Парламент принял соответствующий закон 1 апреля.

Закон предусматривает, что максимальная сумма возмещения по вкладам составит 600 тыс. грн по сравнению с 200 тыс. грн. на данный момент.

Кроме этого, в общую систему гарантирования вкладов будет включен государственный Ощадбанк, который сегодня единственный имеет 100% гарантию вкладов. Владельцы депозитов в Ощадбанке сроком свыше 12 месяцев после вступления в силу закона получат право на досрочное их получение.

Законом отменены обязательства Фонда гарантирования вкладов физических лиц по векселям, выпущенным в 2015 и 2016 годах для выплат гарантированных сумм вкладчикам неплатежеспособных банков и выкупленных Минфином.

Также закон поручает Счетной палате безотлагательно провести аудит работы ФГВФЛ в 2016-2019 годах.

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