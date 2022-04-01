Верховная Рада Украины одобрила закон, гарантирующий полное возмещение суммы банковских вкладов физическим лицам на время действия военного положения.

Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

В частности, депутаты одобрили закон №5542-1, который предусматривает гарантирование вкладов физлиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и трех месяцев после него.

По истечении этого времени сумма предельного размера возмещения средств по вкладам возрастет до 600 тыс. грн.

До настоящего времени максимальная сумма возмещения составляла 200 тыс. грн.

Закон на рассмотрении Рады еще с прошлого года.

Среди прочего, он предусматривает присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов. Это – один из структурных маяков в меморандуме с МВФ.