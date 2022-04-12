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Факти / Україна

Зеленський підписав закон про 100% гарантій вкладів під час війни

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон України №2180-IX Про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану та три місяці після його завершення.

Документ повернуто з підписом президента 12 квітня, про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив відповідний закон 1 квітня. 

Законом передбачається, що максимальна сума відшкодування за вкладами становитиме 600 тис. грн порівняно з 200 тис. грн на поточний момент.

Крім цього, до загальної системи гарантування вкладів буде внесено державний Ощадбанк, який сьогодні єдиний має 100% гарантію вкладів. Власники депозитів в Ощадбанку терміном понад 12 місяців після набуття чинності закону отримають право на дострокове їх отримання.

Законом скасовано зобов’язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за векселями, випущеними у 2015 і 2016 роках для виплат гарантованих сум вкладникам неплатоспроможних банків та викупленими Мінфіном. 

Також закон доручає Рахунковій палаті невідкладно провести аудит роботи ФГВФО у 2016-2019 роках.

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