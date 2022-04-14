Артилерія, вертольоти та бронетранспортери: США виділили Україні нову допомогу

Президент США Джо Байден повідомив президенту Володимиру Зеленському про виділення нового пакету військової допомоги Україні розміром у $800 млн. Повідомляється, що до неї увійшли артилерія, бронетранспортери та гелікоптери.

– Я щойно розмовляв із президентом Зеленським та поділився з ним, що моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на $800 млн. Українські військові використовували зброю, яку ми надаємо, із руйнівним ефектом. Поки Росія готується посилити свої атаки на Донбасі, Сполучені Штати продовжать надавати Україні можливості для самозахисту, – йдеться у заяві Байдена, опублікованій на офіційному сайті Білого дому у середу, 13 квітня.

Він уточнив, що цей новий пакет допомоги буде включати багато високоефективних систем озброєння, які вже надавалися Україні, і нові можливості, адаптовані до більш широкого наступу, який, як очікується, Росія почне на сході України.

– Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових гелікоптерів. Крім того, ми продовжуємо сприяти передачі значних сил та коштів від наших союзників та партнерів у всьому світі, – запевнив президент США.

Байден додав, що запевнив Зеленського в тому, що американський народ і надалі підтримуватиме хоробрих українців у їхній боротьбі за свободу.