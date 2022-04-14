Зеленский и Байден обсудили дополнительную оборонную и макрофинансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили дополнительную оборонную и макрофинансовую помощь нашей стране.
Об этом Зеленский заявил на своей официальной странице в Twitter.
– Продолжил постоянный диалог с президентом США Джо Байденом. Дали оценку русским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций, — написал президент Украины.
Напомним, что США продолжают предоставлять Украине новейшее вооружение, чтобы новый этап полномасштабной войны России на территории нашего государства провалился.
Источник: Владимир Зеленский