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Факты / Украина

Зеленский и Байден обсудили дополнительную оборонную и макрофинансовую помощь

Маліновська Ангеліна
Зеленский и Байден обсудили дополнительную оборонную и макрофинансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили дополнительную оборонную и макрофинансовую помощь нашей стране.

Об этом Зеленский заявил на своей официальной странице в Twitter.

– Продолжил постоянный диалог с президентом США Джо Байденом. Дали оценку русским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций, — написал президент Украины.

Напомним, что США продолжают предоставлять Украине новейшее вооружение, чтобы новый этап полномасштабной войны России на территории нашего государства провалился.

Источник: Владимир Зеленский

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