Награбоване росіянами на ЧАЕС вражатиме радіацією все довкола – Монастирський

Російські військові, відступаючи з Київської області, тягли з Чорнобильської АЕС все підряд – від посуду до запчастин і приладів, які є джерелом радіації і вражатимуть все довкола, сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Вони самі та награбоване ними на станції, і їхня техніка є по суті пересувними джерелами випромінювання, які вражатимуть радіацією всіх довкола себе. За розрахунками спеціалістів, тим, хто копав там окопи, залишилося жити максимум рік, – наголосив він.

Монастирський також сказав, що спалена техніка, покинуті боєприпаси й речі росіян на території ЧАЕС свідчать про те, що вони просто тікали, а не відходили з Київської області, як брешуть у Кремлі.

Зараз територія Чорнобильської АЕС охороняється Нацгвардією, Нацполіція продовжує документувати злочини армії РФ, рятувальники та піротехніки обстежують та розміновують територію.

31 березня підтвердилися повідомлення Пентагону щодо того, що війська РФ залишають ЧАЕС, а потім це підтвердили в Енергоатомі та МВС України.