Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 49 день війни
Вбили Вбили
191 дітей
Поранили Поранили
>349 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна

Награбоване росіянами на ЧАЕС вражатиме радіацією все довкола – Монастирський

Валентина Летяк редакторка стрічки
ЧАЕС

Російські військові, відступаючи з Київської області, тягли з Чорнобильської АЕС все підряд – від посуду до запчастин і приладів, які є джерелом радіації і вражатимуть все довкола, сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Вони самі та награбоване ними на станції, і їхня техніка є по суті пересувними джерелами випромінювання, які вражатимуть радіацією всіх довкола себе. За розрахунками спеціалістів, тим, хто копав там окопи, залишилося жити максимум рік, – наголосив він.

Монастирський також сказав, що спалена техніка, покинуті боєприпаси й речі росіян на території ЧАЕС свідчать про те, що вони просто тікали, а не відходили з Київської області, як брешуть у Кремлі.

Зараз територія Чорнобильської АЕС охороняється Нацгвардією, Нацполіція продовжує документувати злочини армії РФ, рятувальники та піротехніки обстежують та розміновують територію.

31 березня підтвердилися повідомлення Пентагону щодо того, що війська РФ залишають ЧАЕС, а потім це підтвердили в Енергоатомі та МВС України.

Читайте
Російські загарбники викрали з лабораторій ЧАЕС джерела випромінення

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка