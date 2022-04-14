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Факти / Україна

Зеленський і Байден обговорили додаткову оборонну та макрофінансову допомогу

Маліновська Ангеліна
Зеленський і Байден обговорили додаткову оборонну та макрофінансову допомогу

Президент України Володимир Зеленський  та президент США Джо Байден обговорили додаткову оборонну та макрофінансову допомогу для нашої країни.

Про це Зеленський заявив на своїй офіційній сторінці у Twitter.

– Продовжив постійний діалог з президентом США Джо Байденом. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій, – написав президент України.

Нагадаємо, що США продовжують надавати Україні новітнє озброєння, щоб новий етап повномасштабної війни Росії на території нашої держави провалився.

Джерело: Володимир Зеленський

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