В Молдове парламент запретил георгиевскую ленту и рашистские знаки Z и V

В Молдове парламент в окончательном чтении принял законопроект, который предусматривает ответственность за использование символов военной агрессии. В частности речь идет о георгиевской ленте и знаках Z и V.

По данным местных СМИ, данный законопроект предусматривает, что Молдова запрещает символику и атрибуты, которые пропагандируют акты военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности.

За изготовление, продажу, публичное использование и распространение этих атрибутов и символов предусмотрены:

для физлиц – штрафы от 4500 до 9000 леев или от 30 до 60 часов неоплачиваемой работы в пользу общины;

для юрлиц – штрафы от 9000 до 18 000 леев.

Принятие законопроекта пытались заблокировать депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКС), которые протестовали возле парламентской трибуны.

Их лидер Владимир Воронин назвал инициативу партии Действие и солидарность (PAS) “позором”. Тем временем депутат от PAS Раду Мариян заявил, что ему стыдно, что такая символика находится на танках российской армии, начавшей войну в Украине.

– Мы не можем стерпеть, чтобы символы войны присутствовали в Республике Молдова, – подчеркнул он.

Данный закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны.

Тем временем депутаты Блока коммунистов и социалистов утверждают, что будут оспаривать этот закон в Конституционном суде.

Источник: Newsmaker