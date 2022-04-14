Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 50 день войны
Убили Убили
197 детей
Ранили Ранили
>351 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Мир

В Молдове парламент запретил георгиевскую ленту и рашистские знаки Z и V

Анастасия Гевко редактор ленты
георгіївська стрічка

В Молдове парламент в окончательном чтении принял законопроект, который предусматривает ответственность за использование символов военной агрессии. В частности речь идет о георгиевской ленте и знаках Z и V.

По данным местных СМИ, данный законопроект предусматривает, что Молдова запрещает символику и атрибуты, которые пропагандируют акты военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности. 

За изготовление, продажу, публичное использование и распространение этих атрибутов и символов предусмотрены:

  • для физлиц – штрафы от 4500 до 9000 леев или от 30 до 60 часов неоплачиваемой работы в пользу общины;
  • для юрлиц – штрафы от 9000 до 18 000 леев.

Принятие законопроекта пытались заблокировать депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКС), которые протестовали возле парламентской трибуны. 

Их лидер Владимир Воронин назвал инициативу партии Действие и солидарность (PAS) “позором”. Тем временем депутат от PAS Раду Мариян заявил, что ему стыдно, что такая символика находится на танках российской армии, начавшей войну в Украине.

– Мы не можем стерпеть, чтобы символы войны присутствовали в Республике Молдова, – подчеркнул он.

Данный закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны.

Тем временем депутаты Блока коммунистов и социалистов утверждают, что будут оспаривать этот закон в Конституционном суде.

Читайте
Удар по крейсеру Москва и заявление Байдена о геноциде: что происходит на 50-е сутки войны в Украине (онлайн)

Источник: Newsmaker

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка