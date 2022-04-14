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Факти / Світ

У Молдові парламент заборонив георгіївську стрічку та рашистські знаки Z та V

Анастасія Гевко редакторка стрічки
георгіївська стрічка

У Молдові парламент у остаточному читанні ухвалив законопроект, який передбачає відповідальність за використання символів військової агресії. Зокрема йдеться про георгіївську стрічку та знаки Z та V.

За даними місцевих ЗМІ, цей законопроект передбачає, що Молдова забороняє символіку та атрибути, які пропагують акти військової агресії, військові злочини та злочини проти людяності.

За виготовлення, продаж, публічне використання та розповсюдження цих атрибутів та символів передбачені:

  • для фізосіб – штрафи від 4500 до 9000 леїв або від 30 до 60 годин неоплачуваної роботи на користь громади;
  • для юросіб – штрафи від 9000 до 18 000 леїв.

Ухвалення законопроекту намагалися заблокувати депутати Блоку комуністів та соціалістів (БКС), які протестували біля парламентської трибуни.

Їхній лідер Володимир Воронін назвав ініціативу партії Дія та солідарність (PAS) “ганьбою”. Тим часом депутат від PAS Раду Маріян заявив, що для нього ганьбою є те, що така символіка знаходиться на танках російської армії, яка розпочала війну в Україні.

– Ми не можемо стерпіти, щоб символи війни були присутні в Республіці Молдова, – наголосив він.

Цей закон набуде чинності після того, як його підпише президент країни.

Тим часом депутати Блоку комуністів та соціалістів стверджують, що оскаржуватимуть цей закон у Конституційному суді.

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Джерело: Newsmaker

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Фото: Dreamstime

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