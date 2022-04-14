В столичном метро с 15 апреля возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой ветках, а интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут.

Об этом сообщают в КГГА.

Киевский метрополитен начинает работать с 7.30 и будет перевозить пассажиров до 19.00.

На красной линии движение по обоим путям будет между станциями Академгородок и Шулявская, одной – между станциями Шулявская и Театральная.

Как курсируют поезда:

Красная линия: от станции Академгородок до станции Театральная.

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

Майдан Незалежности и Кловскую поезда проезжают без остановки.

Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта.

Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытий.

4 апреля с 8.30 Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. По зеленой ветке поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.