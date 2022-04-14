В столичном метро с 15 апреля возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой ветках, а интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут.
Об этом сообщают в КГГА.
Киевский метрополитен начинает работать с 7.30 и будет перевозить пассажиров до 19.00.
На красной линии движение по обоим путям будет между станциями Академгородок и Шулявская, одной – между станциями Шулявская и Театральная.
Как курсируют поезда:
Красная линия: от станции Академгородок до станции Театральная.
Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.
Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.
Майдан Незалежности и Кловскую поезда проезжают без остановки.
Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта.
Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытий.
4 апреля с 8.30 Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. По зеленой ветке поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.