У Києві підземка працює орієнтовно із 05:30 до 23:10. У вихідні дні інтервал між поїздами – 6-7 хвилин.

Як курсують поїзди

Наразі встановлено такий розклад руху поїздів КП Київський метрополітен.

Інтервали руху поїздів:

Зараз дивляться
  • у будні, в години пік – 3:00-4:00 хв, у міжпікові – 5:00-6:30 хв; 
  • у вихідні дні: 6-7 хвилин. 

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова. 

Червона гілка

Червона гілка

Синя лінія: від Героїв Дніпра до Теремки.

Синя гілка метро

Синя гілка метро

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний Хутір.

Метро

Метрополітен Зелена гілка

Тариф на проїзд в метрополітені становить 30 грн на одну поїздку.

Чи працює метро під час повітряної тривоги

 Підземні станції Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.

Прохід на станцію в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:

  • для входу в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ – посвідчення особи;
  • прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей.

Усі ці станції забезпечені:

  • питною водою (спеціальні фонтанчики, що розміщені на платформах станцій);
  • санітарними вузлами;
  • вентиляційними системами;
  • додатковими місцями для сидіння, ковдрами та матрацами;
  • мобільним інтернет-зв’язком 4G.

Зазначимо, що на станціях прохолодно, тому варто брати із собою теплий одяг та пледи.

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Джерело: КП Київський метрополітен

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