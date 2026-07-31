У Києві підземка працює орієнтовно із 05:30 до 23:10. У вихідні дні інтервал між поїздами – 6-7 хвилин.

Наразі встановлено такий розклад руху поїздів КП Київський метрополітен.

Інтервали руху поїздів:

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у будні, в години пік – 3:00-4:00 хв, у міжпікові – 5:00-6:30 хв ;

у вихідні дні: 6-7 хвилин.

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.

Синя лінія: від Героїв Дніпра до Теремки.

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний Хутір.

Тариф на проїзд в метрополітені становить 30 грн на одну поїздку.

Чи працює метро під час повітряної тривоги

Підземні станції Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.

Прохід на станцію в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:

для входу в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ – посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей.

Усі ці станції забезпечені:

питною водою (спеціальні фонтанчики, що розміщені на платформах станцій);

санітарними вузлами;

вентиляційними системами;

додатковими місцями для сидіння, ковдрами та матрацами;

мобільним інтернет-зв’язком 4G.

Зазначимо, що на станціях прохолодно, тому варто брати із собою теплий одяг та пледи.

Джерело: КП Київський метрополітен