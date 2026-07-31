До котрої працює метро в Києві 2026: графік роботи київського метрополітену
У Києві підземка працює орієнтовно із 05:30 до 23:10. У вихідні дні інтервал між поїздами – 6-7 хвилин.
Як курсують поїзди
Наразі встановлено такий розклад руху поїздів КП Київський метрополітен.
Інтервали руху поїздів:
- у будні, в години пік – 3:00-4:00 хв, у міжпікові – 5:00-6:30 хв;
- у вихідні дні: 6-7 хвилин.
Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.
Синя лінія: від Героїв Дніпра до Теремки.
Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний Хутір.
Тариф на проїзд в метрополітені становить 30 грн на одну поїздку.
Чи працює метро під час повітряної тривоги
Підземні станції Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.
Прохід на станцію в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:
- для входу в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ – посвідчення особи;
- прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей.
Усі ці станції забезпечені:
- питною водою (спеціальні фонтанчики, що розміщені на платформах станцій);
- санітарними вузлами;
- вентиляційними системами;
- додатковими місцями для сидіння, ковдрами та матрацами;
- мобільним інтернет-зв’язком 4G.
Зазначимо, що на станціях прохолодно, тому варто брати із собою теплий одяг та пледи.
Джерело: КП Київський метрополітен