После ночной атаки РФ в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что людей якобы не пускали на отдельные станции киевского метро во время воздушной тревоги.

В Киевском метрополитене заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщили в КП Киевский метрополитен и Киевской городской государственной администрации.

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В компании подчеркнули, что после объявления воздушной тревоги все станции столичной подземки работали в режиме укрытия, а информация о якобы закрытых входах или недопуске людей не соответствует действительности.

В то же время в метрополитене объяснили, что в отдельных случаях сотрудники могли просить людей покинуть служебные помещения и перейти на платформы.

Такие помещения и технологические проходы не предназначены для пребывания людей и остаются закрытыми из соображений безопасности.

В компании также призвали пользоваться только официальной информацией и не распространять непроверенные сообщения.

По данным Киевского метрополитена, во время ночной атаки на станциях метро находилось более 56 тыс. человек.

В метрополитене отметили, что наибольший наплыв людей начался около 22:00, когда метро ещё работало в обычном режиме и перевозило пассажиров.

Во время воздушной тревоги 46 станций метро служат укрытиями. Чтобы люди могли быстро попасть внутрь, открывают все вестибюли.

Киевлянам также напомнили, что если тебе нужно воспользоваться метро как укрытием ещё до объявления воздушной тревоги, лучше приходить на станцию до того, как она закроется для пассажирских перевозок. По возможности рекомендуют выбирать центральные станции, где больше места.

Кроме того, в метро просят не приносить громоздкие вещи, в частности матрасы или палатки, не садиться на эскалаторы и не оставлять на них вещи, чтобы в случае необходимости их можно было быстро запустить для эвакуации людей.

Напомним, что в ночь на 30 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев с применением баллистических ракет и ударных дронов.

В нескольких районах столицы возникли пожары, были повреждены жилые и нежилые здания, гаражи и торговые павильоны.

По последним данным, в результате удара погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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