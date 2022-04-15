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Факты / Украина

Мы не можем ждать: Зеленский призвал поставлять Украине больше оружия

Марта Бондаренко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нашей армии очень нужно оружие, чтобы эффективно защищать страну от российского врага.

Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

На вопрос журналиста, как можно быстро закончить войну в Украине, Владимир Зеленский сказал, что, к сожалению, этого никто не может знать, ведь в противном случае война бы завершилась.

Что касается необходимого оружия, то Зеленский подчеркнул, что Украине оно нужно уже сейчас и много. Но некоторые страны до сих пор не решили вопрос о предоставлении нам оружия.

— Соединенные Штаты, Великобритания, некоторые европейские страны – они стремятся помочь и помогают. Но все равно нам это нужно резвее, резвее и резвее. Приоритетный вопрос [в поставках оружия] – сейчас. Потому что мы деремся сейчас. Не завтра, не послезавтра. Хотя война будет продолжаться. Но она зависит от того, как мы будем получать оружие, – подчеркнул Зеленский.

Он упомянул и город Мариуполь, где российские захватчики разрушили около 95% города. И все еще неизвестно, сколько людей там погибло, а сколько еще осталось.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не понимает, как можно зарабатывать на крови, покупая российские нефть и газ. Ведь некоторые европейские государства это все еще делают.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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