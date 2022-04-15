Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нашей армии очень нужно оружие, чтобы эффективно защищать страну от российского врага.

Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

На вопрос журналиста, как можно быстро закончить войну в Украине, Владимир Зеленский сказал, что, к сожалению, этого никто не может знать, ведь в противном случае война бы завершилась.

Что касается необходимого оружия, то Зеленский подчеркнул, что Украине оно нужно уже сейчас и много. Но некоторые страны до сих пор не решили вопрос о предоставлении нам оружия.

— Соединенные Штаты, Великобритания, некоторые европейские страны – они стремятся помочь и помогают. Но все равно нам это нужно резвее, резвее и резвее. Приоритетный вопрос [в поставках оружия] – сейчас. Потому что мы деремся сейчас. Не завтра, не послезавтра. Хотя война будет продолжаться. Но она зависит от того, как мы будем получать оружие, – подчеркнул Зеленский.

Он упомянул и город Мариуполь, где российские захватчики разрушили около 95% города. И все еще неизвестно, сколько людей там погибло, а сколько еще осталось.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не понимает, как можно зарабатывать на крови, покупая российские нефть и газ. Ведь некоторые европейские государства это все еще делают.