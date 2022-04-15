Европейские страны, которые продолжают покупать российскую нефть, зарабатывают на крови.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

— Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови. К сожалению, некоторые государства это делают. Европейские государства. Я хочу, чтобы все же мы говорили и были откровенны, — отметил президент.

Он раскритиковал Германию и Венгрию за блокирование усилий, направленных на введение эмбарго на российские энергоносители, от которых Россия в этом году может получить до $326 млрд.

Зеленский призвал страны Запада поставить Украине больше оружия. Он считает, что Украина получает его от партнеров недостаточно быстро.

— США, Великобритания, некоторые европейские страны пытаются помочь и помогают. Но все же нам нужно это раньше, раньше и быстрее. Ключевое слово — сейчас, — подчеркнул он.

Ранее Европейский Союз в рамках пятого пакета санкций, принятого 8 апреля, согласовал отказ от российского угля, но он вступит в силу только с августа 2022 года. Однако эмбарго в отношении российской нефти может стать частью следующего санкционного пакета ЕС.