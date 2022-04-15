Президент України Володимир Зеленський наголосив, що нашій армії дуже потрібна зброя, щоб ефективно захищати країну від російського ворога.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю BBC.

На запитання журналіста, як можна швидко закінчити війну в України, Володимир Зеленський сказав, що, на жаль, цього ніхто не може знати, адже тоді війна б завершилася.

Щодо необхідної зброї, то Зеленський наголосив, що Україні вона потрібна вже зараз і багато. Але деякі країни досі не розв’язали питання щодо надання нам зброї.

– Сполучені Штати, Велика Британія, деякі європейські країни – вони намагаються допомогти і допомагають. Але все одно нам це потрібно швидше, швидше і швидше. Пріоритетне питання [у постачанні зброї] – зараз. Тому що ми б’ємося зараз. Не завтра, не після завтра. Хоча війна продовжуватиметься. Але вона залежить від того, як ми отримуватимемо зброю, – наголосив Зеленський.

Він згадав і місто Маріуполь, де російські загарбники зруйнували майже 95% міста. І наразі невідомо, скільки людей там загинуло, а скільки ще залишилося.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не розуміє, як можна заробляти на крові, купуючи російські нафту і газ. Адже деякі європейські держави це досі роблять.