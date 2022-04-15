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Факти / Україна

Ми не можемо чекати: Зеленський закликав постачати Україні більше зброї

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що нашій армії дуже потрібна зброя, щоб ефективно захищати країну від російського ворога.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю BBC.

На запитання журналіста, як можна швидко закінчити війну в України, Володимир Зеленський сказав, що, на жаль, цього ніхто не може знати, адже тоді війна б завершилася.

Щодо необхідної зброї, то Зеленський наголосив, що Україні вона потрібна вже зараз і багато. Але деякі країни досі не розв’язали питання щодо надання нам зброї.

– Сполучені Штати, Велика Британія, деякі європейські країни – вони намагаються допомогти і допомагають. Але все одно нам це потрібно швидше, швидше і швидше. Пріоритетне питання [у постачанні зброї] – зараз. Тому що ми б’ємося зараз. Не завтра, не після завтра. Хоча війна продовжуватиметься. Але вона залежить від того, як ми отримуватимемо зброю, – наголосив Зеленський.

Він згадав і місто Маріуполь, де російські загарбники зруйнували майже 95% міста. І наразі невідомо, скільки людей там загинуло, а скільки ще залишилося.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не розуміє, як можна заробляти на крові, купуючи російські нафту і газ. Адже деякі європейські держави це досі роблять.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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