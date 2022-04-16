Пентагон считает, что две украинские противокорабельные ракеты Нептун попали во флагман российского Черноморского флота крейсером Москва в начале этой недели, в результате чего российский корабль пошел в направлении дна Черного моря.

С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

В более подробной оценке американского чиновника говорится, что удар и последующее затопление корабля были результатом попадания украинской ракеты.

Ранее CNN со ссылкой на лиц, знакомых с американскими разведданными, сообщало, что США со “средней степенью уверенности” считают версию Украины о ракетном ударе по военному кораблю — которую Москва отрицает — точной.

Напомним, российское Минобороны поздно вечером 14 апреля признало, что ракетный крейсер Москва окончательно затонул.

Этому, еще вечером 13 апреля, предшествовали сообщения украинской стороны, что в корабль попала противокорабельная крылатая ракета Р-360 Нептун украинского производства. После этого были сообщения о пожаре на корабле, который впоследствии подтвердили государственные российские СМИ, хотя и заявляли, что он произошел в результате детонации боезапаса на крейсере.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк сообщила, что удар Вооруженных сил Украины действительно привел к детонированию боеприпасов на крейсере Москва.