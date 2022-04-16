Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 51 день войны
Убили Убили
198 детей
Ранили Ранили
>355 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Украина

Российский крейсер Москва был поражен именно украинскими ракетами Нептун – Пентагон

Илья Нежигай редактор ленты
крейсер Москва

Пентагон считает, что две украинские противокорабельные ракеты Нептун попали во флагман российского Черноморского флота крейсером Москва в начале этой недели, в результате чего российский корабль пошел в направлении дна Черного моря.

С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

В более подробной оценке американского чиновника говорится, что удар и последующее затопление корабля были результатом попадания украинской ракеты.

Ранее CNN со ссылкой на лиц, знакомых с американскими разведданными, сообщало, что США со “средней степенью уверенности” считают версию Украины о ракетном ударе по военному кораблю — которую Москва отрицает — точной.

Напомним, российское Минобороны поздно вечером 14 апреля признало, что ракетный крейсер Москва окончательно затонул.

Этому, еще вечером 13 апреля, предшествовали сообщения украинской стороны, что в корабль попала противокорабельная крылатая ракета Р-360 Нептун украинского производства. После этого были сообщения о пожаре на корабле, который впоследствии подтвердили государственные российские СМИ, хотя и заявляли, что он произошел в результате детонации боезапаса на крейсере.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк сообщила, что удар Вооруженных сил Украины действительно привел к детонированию боеприпасов на крейсере Москва.

Читайте
$750 млн канули в Черное море: крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка