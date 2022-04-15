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Факты / Украина

Крейсер Москва утонул — Минобороны РФ

Илья Нежигай редактор ленты
крейсер Москва

Флагман российского Черноморского флота РФ, ракетный крейсер Москва окончательно затонул.

Об этом сообщило российское госинформагентство со ссылкой на Минобороны РФ.

По этим данным, ракетный крейсер утонул во время буксировки в порт “в результате шторма”.

Этому, еще вечером 13 апреля, предшествовали сообщения украинской стороны, что в корабль попала противокорабельная крылатая ракета Р-360 Нептун украинского производства. После этого были сообщения о пожаре на корабле, который впоследствии подтвердили государственные российские СМИ, хотя и заявляли, что он произошел в результате детонации боезапаса на крейсере.

Впрочем, в сообщении российского информагентства о затоплении судна говорится о “повреждении корпуса”, которые якобы были причинены уже отмеченным пожаром.

Перед этим Государственное предприятие КБ Луч сообщило, что попадания двух ракет Р-360 Нептун по флагману Черноморского флота Российской Федерации ракетному крейсеру Москва были настолько сокрушительны, что в этот раз официальные российские информационные источники были вынуждены признать потерю собственного корабля.

В КБ Луч напомнили, что принятие на вооружение и выполнение серийного заказа на комплекс 360МЦ Нептун является результатом кропотливого труда рабочих госпредприятия и предприятий-субподрядчиков.

— Точный залп по флагману вражеского флота – самая высокая награда и признание нашего труда, — говорится в сообщении.

14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на Пентагон сообщало, что российские корабли, находившиеся на севере Черного моря в районе крейсера Москва, отошли на юг – как можно дальше от берега Украины.

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Источник: КБ “Луч”

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Фото: Depositphotos

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