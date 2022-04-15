Флагман российского Черноморского флота РФ, ракетный крейсер Москва окончательно затонул.

Об этом сообщило российское госинформагентство со ссылкой на Минобороны РФ.

По этим данным, ракетный крейсер утонул во время буксировки в порт “в результате шторма”.

Этому, еще вечером 13 апреля, предшествовали сообщения украинской стороны, что в корабль попала противокорабельная крылатая ракета Р-360 Нептун украинского производства. После этого были сообщения о пожаре на корабле, который впоследствии подтвердили государственные российские СМИ, хотя и заявляли, что он произошел в результате детонации боезапаса на крейсере.

Впрочем, в сообщении российского информагентства о затоплении судна говорится о “повреждении корпуса”, которые якобы были причинены уже отмеченным пожаром.

Перед этим Государственное предприятие КБ Луч сообщило, что попадания двух ракет Р-360 Нептун по флагману Черноморского флота Российской Федерации ракетному крейсеру Москва были настолько сокрушительны, что в этот раз официальные российские информационные источники были вынуждены признать потерю собственного корабля.

В КБ Луч напомнили, что принятие на вооружение и выполнение серийного заказа на комплекс 360МЦ Нептун является результатом кропотливого труда рабочих госпредприятия и предприятий-субподрядчиков.

— Точный залп по флагману вражеского флота – самая высокая награда и признание нашего труда, — говорится в сообщении.

14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на Пентагон сообщало, что российские корабли, находившиеся на севере Черного моря в районе крейсера Москва, отошли на юг – как можно дальше от берега Украины.

Источник: КБ “Луч”