Третий день нет воды: в Николаеве вражеский снаряд повредил водопровод

В Николаеве третий день нет воды. В водоканале заявили, что проблемы с электрическим оборудованием, но сегодня стало известно, что вражеским снарядом поврежден водопровод из Днепра, сообщает журналистка Фактов ICTV.

На месте взрыва разлилось море воды. Починить поврежденный водопровод можно быстро, но территория оккупирована.

Поэтому сейчас местные власти ищут другие пути обеспечения полумиллионного города водой.

Пока люди пользуются колодцами, скважинами и фонтанами.

Техническую воду водоканал подвозит машинами во дворы многоэтажек.

Российские войска 15 апреля обстреляли один из районов Николаева из реактивным системам залпового огня – с использованием запрещенных кассетных снарядов.

Среди мирных жителей города есть погибшие и раненые, но точных данных нет.

По информации Николаевской ОВА, с начала полномасштабного вторжения войск РФ (с 24 февраля по 15 апреля) в области частично или полностью разрушены 2 486 гражданских объектов — дома, больницы, школы, учреждения культуры, предприятия, объекты жизнеобеспечения.